"Арсенал" победил "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Арсенал" обыграл грозненский "Ахмат" в домашней встрече 21-го тура чемпионата России по футболу. Воскресный поединок в Туле завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 91-й минуте мяч забил сербский полузащитник Горан Чаушич. Голевую передачу ему отдал нападающий Артем Дзюба.

Главный тренер "Арсенала" на послематчевой конференции заявил, что из-за погоды игра была трудной. "Было тяжелое поле, трудные погодные условия, но игроки сумели выстоять", - сказал он.

Также он отметил, что ему понравилась игра Дзюбы, перешедшего в тульский клуб из "Зенита" на правах аренды. "Доволен игрой Артема Дзюбы, у него был один хороший голевой момент", - отметил Божович.

В свою очередь, наставник гостей Михаил Галактионов поздравил соперника с тремя очками. Он отметил, что во втором тайме "Ахмат" был ближе к победе, чем "Арсенал". "Мы имели несколько хороших моментов, чтобы забить и выиграть",- сказал Галактионов.

В турнирной таблице чемпионата России "Арсенал" занимает седьмое место, набрав 28 очков. "Ахмат" находится на восьмой строчке с 26 баллами.