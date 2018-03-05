Росгвардию собрались привлечь к охране футболистов на ЧМ-2018

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бойцов СОБРа Росгвардии могут привлечь к охране сборных на чемпионате мира по футболу, сообщил первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

"На сегодняшний день мы ориентируем специальные отряды быстрого реагирования на те же задачи, которые выполняли в период проведения Кубка конфедераций. Это задачи по охране и сопровождению участников чемпионата мира, то есть самих команд, тренерских штабов и тех клиентских групп, которые будут обеспечивать участие наших гостей на чемпионате мира", - сказал генерал-полковник.

По его словам, на сегодняшний день "проводятся некоторые расчеты для того, чтобы задачи (выполняемые СОБРом - ИФ) определить по степени важности".

"Могу сказать одно, на подразделения СОБР будут возлагаться одни из самых важных задач, которые мы будем выполнять в период проведения чемпионата мира, если таковые будут обозначены в ближайшее время", - добавил Меликов.