Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Фернандес выбыл на 6 недель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в домашнем матче с "Уралом".
Как сообщает пресс-служба армейцев, обследование подтвердило первоначальный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности правого бедра.
Ориентировочные сроки восстановления игрока составят до шести недель.
Матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА - "Урал" завершился победой красно-синих со счетом 1:0.
Бразилец Марио Фернандес в июле 2016 года получил российское гражданство. Защитник дебютировал за сборную России 7 октября 2017 года в товарищеском матче против команды Южной Кореи.