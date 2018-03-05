Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Фернандес выбыл на 6 недель

Красно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКА Подробнее

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ

В употреблении запрещенных препаратов были обвинены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева Подробнее

Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018

3 марта 19:09

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ

Петербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятером Подробнее

28 февраля 16:12

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

По словам президента ОКР, все остальные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными Подробнее

26 февраля 16:01

В федерации керлинга РФ прокомментировали данные о мельдонии в пробе Крушельницкого

Дмитрий Свищев заявил, что очень высокая концентрация запрещенного вещества свидетельствует об однократном применении препарата, то есть о "вбросе этой таблетки" Подробнее

26 февраля 08:59

ВАДА поддержало решение МОК не разрешать россиянам пройти с флагом на закрытии ОИ