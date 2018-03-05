Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России намерена провести проверку по факту обнаружения положительных допинг-проб у двух российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее.

"Генеральная прокуратура РФ проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, отвечая на соответствующий запрос агентства.

В приеме допинга были обвинены участники Игр в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

Крушельницкий, выступавший в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой, был лишен бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Сам спортсмен категорически отверг подозрения в употреблении запрещенных препаратов.

В пробе Сергеевой был найден запрещенный препарат триметазидин. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка стала 12-й в соревновании двоек. Ее результаты были аннулированы.