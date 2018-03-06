КНДР пригласила команду Южной Кореи по тхэквондо в Пхеньян

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея пригласила южнокорейскую демонстрационную команду по тхэквондо в Пхеньян. Об этом сообщает во вторник агентство Ренхап со ссылкой на заявление главы Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Даты предполагаемой поездки не уточняются.

Если южнокорейские спортсмены отправятся в КНДР, то эта поездка станет первым подобным визитом за последние 16 лет, отмечает агентство.

Ранее северокорейские спортсмены посетили Южную Корею, где с 9 по 25 февраля проходили зимние Олимпийские игры.