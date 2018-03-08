"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн

Наши друзья из компании "Рейтинг Букмекеров" подогнали нам котировки на матчи с участием российских клубов. Шансы "Локомотива" на успех оцениваются как скромные. Но скромность - не такая уж преграда к успеху (имхо).

Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы https://t.co/BMPzFaGimW — Интерфакс (@interfax_news) 8 марта 2018 г.