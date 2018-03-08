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Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн

Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн
Болельщики ФК "Локомотив", архивное фото
Фото: Reuters

Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

Ну а главное - поздравляю всех дам с Международным женским днем!

Наши друзья из компании "Рейтинг Букмекеров" подогнали нам котировки на матчи с участием российских клубов. Шансы "Локомотива" на успех оцениваются как скромные. Но скромность - не такая уж преграда к успеху (имхо).

Ну а в 23:05 по московскому времени начнется матч немецкого "Лейпцига" и петербургского "Зенита". Игра пройдет в Германии

Начинаем не обходить вниманием матч с участием армейцев прямо сейчас. Стартовые составы команд:
 

"Локомотив" - не единственный представитель России на данной стадии турнира. Также в 21:00 в Москве стартует встреча между московским ЦСКА и французским "Лионом". Постараемся не обойти вниманием и этот матч.

А вот стартовый состав команды "Атлетико":

Составы команд уже известны. Вот в каком сочетании игроков начнут эту встречу наш клуб!

Отчетный матч пройдет сегодня в Мадриде и стартует в 21:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом"!

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Локомотив, ФК Атлетико
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