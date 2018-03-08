"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн

Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА
Приехали на стадион! Совсем скоро выйдем на разминку перед #АтлетикоЛоко.#UEL #ЛигаЕвропы #ТолькоЛоко pic.twitter.com/ZahbNbvz8A— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
Ну а главное - поздравляю всех дам с Международным женским днем!
Наши друзья из компании "Рейтинг Букмекеров" подогнали нам котировки на матчи с участием российских клубов. Шансы "Локомотива" на успех оцениваются как скромные. Но скромность - не такая уж преграда к успеху (имхо).
Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы https://t.co/BMPzFaGimW— Интерфакс (@interfax_news) 8 марта 2018 г.
Ну а в 23:05 по московскому времени начнется матч немецкого "Лейпцига" и петербургского "Зенита". Игра пройдет в Германии
Начинаем не обходить вниманием матч с участием армейцев прямо сейчас. Стартовые составы команд:
Наш состав на #ЦСКАЛион!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.
Акинфеев, Кучаев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Витиньо, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Хосонов. pic.twitter.com/DHbp8nI9lh
#CSKAOL H-1 !!— Olympique Lyonnais (@OL) 8 марта 2018 г.
La compo lyonnaise 🔴🔵 pic.twitter.com/f5YNw2Y96y
"Локомотив" - не единственный представитель России на данной стадии турнира. Также в 21:00 в Москве стартует встреча между московским ЦСКА и французским "Лионом". Постараемся не обойти вниманием и этот матч.
А вот стартовый состав команды "Атлетико":
🏧👥 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) 8 марта 2018 г.
¡Aquí tenéis los ONCE rojiblancos para hoy!
🔴⚪️🔴 ¡Vamos, Atleti!#AtletiLokomotiv #UEL #AúpaAtleti pic.twitter.com/kwi462EwnD
Составы команд уже известны. Вот в каком сочетании игроков начнут эту встречу наш клуб!
Самое время узнать состав на первую игру 1/8 финала Лиги Европы #АтлетикоЛоко! Эти парни 🔥#UEL #AtletiLokomotiv pic.twitter.com/vIk77TlV68— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
Отчетный матч пройдет сегодня в Мадриде и стартует в 21:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между мадридским "Атлетико" и московским "Локомотивом"!