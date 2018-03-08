"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" уступили мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча - "Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию - прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Атлетико". В его составе голы провели Сауль (22-я минута), Диего Коста (47) и Коке (90).

Одновременно с этим матчем московский ЦСКА на своем поле играл против французского "Лиона". Результат противостояния – 1:0 в пользу "Лиона", победу которому принес гол в исполнении Марсело (68).

Еще один российский участник турнира, петербургский "Зенит", в 23:05 мск начнет встречу в Германии против местного "Лейпцига".

Ответные матчи пройдут 15 марта.