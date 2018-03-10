Главные новости
10мартаВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"
Спорт

Российские биатлонистки выиграли золото и серебро Паралимпиады-2018

Есть обновление от 07:57

Награды Румянцевой и Милениной стали первыми для отечественной команды на Паралимпиаде в Пхенхане

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU -Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото Паралимпиады-2018 в Пхенчане, показав лучший результат в забеге на 6 км в классе "стоя".

Дистанцию она преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах.

Второй стала еще одна представительница отечественной команды Анна Миленина, уступившая своей соотечественнице 16,3 секунды, не совершив ни одного неточного выстрела.

Обладательницей бронзовой медали стала украинка Людмила Ляшенко, с одним промахом уступившая Румянцевой 39,8 секунды.

Медали Румянцевой и Милениной стали первыми для паралимпийской команды России на Играх в Пхенчахане.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российская биатлонистка Лысова выиграла золото ПаралимпиадыРоссийская биатлонистка Лысова выиграла золото Паралимпиады
Победив в забеге спортсменов с нарушением зрения, она стала пятикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы"Зенит" уступил "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Немецкий клуб добился в игре с российским перевеса в один мячПодробнее
"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ"Локомотив" крупно уступил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЕ
ЦСКА потерпел поражение от "Лиона"Подробнее
"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн
Лидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФАПодробнее
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионовОпределились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Никто не устроил сюрпризовПодробнее
Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018Генпрокуратура проведет проверку по факту обнаружения допинга у россиян на ОИ-2018
В употреблении запрещенных препаратов были обвинены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда СергееваПодробнее
"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матче 21-го тура РФПЛ
Красно-белые делят третье место в зачете чемпионата с "Зенитом" и ЦСКАПодробнее
Сергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBOСергей Ковалев отстоял чемпионство по версии WBO
Соперник Ковалева закончил бой из-за травмыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 10 мартаВ миреThe Telegraph выдвинула новую версию отравления СкрипаляВ миреАдвокаты Трампа начали переговоры о беседе с прокурором по "российскому делу"В РоссииСтрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейскимВ миреThe FT узнала о работе Скрипаля на Запад после отъезда из РоссииВ миреВ результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута

СМИ назвали повреждение закрылков возможной причиной катастрофы Ан-26 в Сирии

Военно-транспортный самолет упал при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта, погибли 39 военных Подробнее

Путин посчитал свою работу в разведке полезным опытом

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

Путин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракетПрезидент признался, что не знал в 2002 году, чем РФ ответит США на выход из договора по ПРО Подробнее

Пилотируемый "Союз" причалит к МКС по двухсуточной схеме 23 марта

Путин назвал "фейком" сообщения о применении Асадом химоружия в Сирии

Четыре человека погибли в результате захвата заложников в Калифорнии

Один из убитых - сам захватчик Подробнее

Команда России вошла в тройку лучших в общем зачете по итогам первого дня Паралимпиады

Во главе медального зачета соревнований в Пхенчхане находится сборная США Подробнее

Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден за мошенничество

Что случилось этой ночью: суббота, 10 марта

Новые детали дела об отравлении Скрипаля и оценка Путиным отношений с Пригожиным Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru