Российские биатлонистки выиграли золото и серебро Паралимпиады-2018

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU -Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото Паралимпиады-2018 в Пхенчане, показав лучший результат в забеге на 6 км в классе "стоя".

Дистанцию она преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах.

Второй стала еще одна представительница отечественной команды Анна Миленина, уступившая своей соотечественнице 16,3 секунды, не совершив ни одного неточного выстрела.

Обладательницей бронзовой медали стала украинка Людмила Ляшенко, с одним промахом уступившая Румянцевой 39,8 секунды.

Медали Румянцевой и Милениной стали первыми для паралимпийской команды России на Играх в Пхенчахане.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.