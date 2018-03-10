Команда России вошла в тройку лучших в общем зачете по итогам первого дня Паралимпиады

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийская команда России делит второе-третье места со сборной Франции в медальном зачете зимних Игр в Пхенчхане по итогам первого дня розыгрыша наград.

В субботу российские спортсмены завоевали три медали – две золотые и одну серебряную; столько же – атлеты из Франции. На первом месте находится команда США – три золотые, одна серебряная, одна бронзовая медали.

В пятерку лучших также вошли команды Украины (1, 1, 3) и Канады (1, 1, 2).

Как сообщалось, золото и серебро выиграли россиянки Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно - в забеге биатлонисток в классе "стоя". Кроме того, золотую медаль завоевала биатлонистка Михалина Лысова – в забеге среди спортсменок с нарушением зрения.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.