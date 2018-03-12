На время матча Россия - Бразилия у "Лужников" запретят продажу спиртного

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В связи с проведением 23 марта товарищеского футбольного матча между командами России и Бразилии вблизи олимпийского комплекса "Лужники" запретят продажу алкоголя, сообщил сайт мэрии Москвы в понедельник.

"Матч начнется в 19:00, однако ограничение на продажу спиртного будет действовать весь день. Алкоголь нельзя будет купить в торговых объектах, расположенных поблизости от "Лужников", а также рядом со станциями метро "Спортивная" и "Воробьевы горы", откуда болельщики будут идти к Большой спортивной арене (БСА - ИФ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день под запрет попадет продажа любых напитков в стеклянной таре.

Отмечается, что такие меры необходимы для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления болельщиков.

На БСА "Лужники" пройдут матч открытия Чемпионата мира по футболу, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал.