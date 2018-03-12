Команда России поднялась на четвертое место в медальном зачете Паралимиады

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские паралимпийцы завоевали три медали в очередной соревновательный день Игр-2018 в Пхенчхане.

Награду высшего достоинства заработала Екатерина Кудрявцева, выиграв лыжный забег (15 км) в классе "стоя". Ее соотечественница Анна Миленина в этой гонке завоевала серебряную медаль.

Кроме того, Михалина Лысова стала обладательницей бронзовой медали в лыжном забеге (15 км) среди спортсменок с нарушением зрения.

Таким образом, в активе паралимпийской команды России теперь шесть медалей – три золотые, две серебряные одна бронзовая. Это позволило команде подняться с седьмого на четвертое место в медальном зачете.

На первом месте общего зачета находится команда США, у которой пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место занимает Франция (3, 3, 2), третье – Украина (3, 2, 4).

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.