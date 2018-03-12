Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом игроков, вызванных для подготовки к контрольным матчам против национальных команд Бразилии и Франции.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список вошли 28 футболистов:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Селихов ("Спартак" Москва);

защитники - Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин" Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный);

полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный);

нападающие - Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар").

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 18 марта в Новогорске. Матч Россия – Бразилия пройдет 23 марта в Москве (начало – 19:00 мск), а игра Россия – Франция состоится 27 марта в Петербурге (18:50 мск).