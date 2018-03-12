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Российские керлингисты победили команду США на Паралимпиаде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российская команда керлингистов нанесла поражение соперникам из сборной США на турнире смешанных команд в рамках Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 6:4 в пользу россиян.

Таким образом, российские керлингисты одержали вторую победу на турнире. Ранее они взяли верх над Финляндией (12:5). Кроме того, они уступили Германии (4:9), Южной Корее (5:6) и Норвегии (2:6).

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада, керлинг, Южная Корея
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