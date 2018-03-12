На ЧМ-2018 по футболу распределено более 1,3 млн билетов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На матчи чемпионата мира по футболу-2018 распределено более 1 млн 300 тыс. билетов, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"Распределено 1 млн 303 тыс. 616 билетов на ЧМ-2018, продажи возобновятся во вторник", - говорится в сообщении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (всего - 197 тыс. 832). В число десяти лидеров по количеству билетов также вошли Колумбия (33 тыс. 048 билетов), Бразилия (24 тыс. 656 билетов), Перу (21 тыс. 946 билетов), Германия (21 тыс. 639 билетов), США (20 тыс. 347 билетов), Мексика (18 тыс. 155 билетов), Австралия (15 тыс. 906 билетов), Аргентина (15 тыс. 214 билетов), Англия (14 тыс. 890 билетов) и Польша (13 тыс. 686 билетов). Зарубежным болельщикам в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной жеребьевки распределено 65% билетов.

"Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире", - заявила генсек ФИФА Фатма Самура.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.