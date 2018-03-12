Стал известен состав сборной Бразилии по футболу на матчи с Россией и Германией

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу определился с составом игроков, вызванных на подготовку к контрольным матчам против национальных команд России и Германии.

Как сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола, приглашение получили следующие игроки:

вратари - Алисон ("Рома"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Нето ("Валенсия");



защитники - Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — "ПСЖ"), Марсело ("Реал"), Жеромел ("Гремио"), Филипе Луис ("Атлетико"), Миранда ("Интер"), Фагнер ("Коринтианс"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу");



полузащитники - Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Фред ("Шахтёр"), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона"), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань"), Андерсон ("Бешикташ"), Виллиан ("Челси");



нападающие - Дуглас Коста ("Ювентус"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Тайсон ("Шахтёр"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").

Матч бразильцев против России пройдет 23 марта в Москве, а против Германии – 27 марта в Берлине.