Никита Симонян не увидел возможных последствий для ЧМ после обвинений Великобритании

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в том, что Россия причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, не должны сказаться на проведении в России чемпионата мира по футболу, считает первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Совсем недавно они говорили, что спорт вне политики, а сейчас опять лезут. Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия - слабее от этого ЧМ не станет, их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места", - сказал Симонян "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что отказ от участия в ЧМ может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата. Однако первый вице-президент РФС призвал дождаться заявления Федерации футбола Великобритании, поскольку пока "мы слышим только заявления Мэй и министра иностранных дел".

По мнению Симоняна, любые обвинения должны быть обоснованы: "Во-первых, докажите. Сейчас это все голословно. И могу сослаться на Марию Захарову (официальный представитель МИД РФ) - расскажите, как Березовский (Борис Березовский, российский предприниматель) умер, странной смертью". "Конечно, это провокация. На их территории, а валят на нас. Пусть разберутся", - сказал Симонян.

Ранее в понедельник британское правительство заявило, что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

В МИД РФ заявили, что отравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, Москва считает, что подобные провокационные вбросы наносят удар по мировому спорту.