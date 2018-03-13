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Российские керлингисты победили Словакию на Паралимпиаде

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российская команда керлингистов нанесла поражение соперникам из сборной Словакии на турнире смешанных команд в рамках Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи - 7:5 в пользу россиян.

Таким образом, российские керлингисты одержали третью победу на турнире. Ранее они взяли верх над Финляндией (12:5) и США (6:4). Кроме того, они уступили Германии (4:9), Южной Корее (5:6) и Норвегии (2:6).

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, керлинг, Южная Корея
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