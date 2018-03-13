Спорт

Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в забеге биатлонисток с нарушением зрения

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером паралимпийского забега (10 км) в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения на Играх-2018 в Пхенчхане.

Время представительницы России, допустившей на четырех огневых рубежах один промах, 40 минут 12,4 секунды.

Первое место заняла украинка Оксана Шишкова (37 минут 58,9 секунды, без промахов), третье – немка Клара Клюг (42 минуты 1,6 секунды, один промах).

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, биатлон, Южная Корея, Пхенчхан
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