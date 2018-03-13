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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина первой звездой завершившегося игрового дня.

СпортОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛЧитать подробнее

Россиянин в матче регулярного чемпионата против "Виннипега" (3:2 в пользу "Вашингтона", победитель определился в овертайме) дважды отличился, записав на свой счет 599-ю и 600-ю шайбы за столичный клуб.

Второй звездой стал вратарь клуба "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флёри, который отразил 38 из 40 бросков в матче с "Филадельфией" (3:2).

Третьей звездой игрового дня стал форвард "Коламбуса" Александр Веннберг, набравший по системе "гол+пас" 4 (1+3) очка в матче с "Монреалем" (5:2).

Чтобы забросить 600 шайб, Овечкину понадобилось сыграть в 990 матчах. Только четыре игрока смогли сделать это менее чем за тысячу матчей: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бретт Халл и Александр Овечкин.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году за московское "Динамо". С 2005 года он выступает за "Кэпиталз". Он стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, однако пока не выигрывал Кубок Стэнли.

Теги: хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, НХЛ
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