Спорт

Евгения Медведева не выступит на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева из-за последствий травмы пропустит чемпионат мира в Милане, открывающийся через неделю.

СпортФигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о своем уходе от тренераЧитать подробнее

"Состав сборной команды России, объявленный 3 марта, к настоящему моменту претерпел изменение - к большому сожалению, в чемпионате мира не сможет принять участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации катания на коньках России (ФККР).

Федерация напоминает, что "ранее из-за травмы правой стопы и необходимости последующей реабилитации Женя в декабре прошлого года была вынуждена пропустить финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU, ИСУ) и чемпионат России, сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм. В середине января спортсменка приняла участие в чемпионате Европы 2018 года".

СпортФигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018Читать подробнее

"Из-за дефицита времени Евгения не смогла провести полноценную реабилитацию, ей пришлось бороться с болью и во время выступления на Олимпиаде. А после возвращения из Кореи боли в стопе усилились", -говорится в заявлении

"По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования, врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Сроки составляют от 4 до 8 недель. При выполнении этого условия Жене разрешено продолжать тренировки в зале и на льду", - говорится в сообщении.

Третьим номером российской команды в этой дисциплине будет заявлена Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России 2018 года является первой запасной.

На Олимпиаде в Пхенчхане двукратная чемпионка мира и Европы Медведева стала обладательницей серебряной медали, уступив награду высшего достоинства своей соотечественнице Алине Загитовой.

Теги: фигурное катание, Евгения Медведева
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российский горнолыжник Бугаев выиграл золото ПаралимпиадыРоссийский горнолыжник Бугаев выиграл золото Паралимпиады
Он стал лучшим в комбинации в классе "стоя"Подробнее
Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018
Ее соотечественница Миленина и украинка Ляшенко в третий же раз стали серебряным и бронзовым призерами; спортсменки выступают в классе "стоя"Подробнее
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" достиг такого показателя первым среди россиянПодробнее
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"
К работе главным тренером команды он приступит в следующем сезонеПодробнее
Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и ФранциейНазван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией
В список вошли 28 футболистовПодробнее
Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"Российская лыжница Румянцева выиграла золото Паралимпиады в классе "стоя"
Второе место заняла ее соотечественница Миленина, третье - украинка ЛященкоПодробнее
ВАДА назвало дату рассмотрения вопроса о восстановлении РУСАДАВАДА назвало дату рассмотрения вопроса о восстановлении РУСАДА
В прошлом ноябре российское агентство не смогло получить статус соответствия из-за отказа признать существование государственной системы допингаПодробнее
Российская биатлонистка Лысова выиграла золото ПаралимпиадыРоссийская биатлонистка Лысова выиграла золото Паралимпиады
Победив в забеге спортсменов с нарушением зрения, она стала пятикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа "Новичок"В РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 13 мартаСпортОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛКультураУмер Олег Табаков

В Москве ударивший женщину с детьми водитель BMW получил полгода исправительных работ

Тинькофф банк поратит на запуск виртуального оператора связи до 1 млрд рублей

Свыше 17 тыс. полицейских будут следить за порядком 18 марта в Москве

В Москву в день выборов президента вернутся характерные для конца января морозы

В Госдуме предложили объявить бесполетную зону над Сирией на случай атаки США

Команда России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Во вторник российские атлеты заработали больше медалей, чем за предыдущие дни Паралимпиады-2018, вместе взятые Подробнее

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нарушение банками запретов

Бывший начальник Генштаба РФ отнес к сумасшествию возможный удар США по Дамаску

Самые большие качели в Москве появятся в парке "Остров мечты"

Около ста человек смогли покинуть во вторник Восточную Гуту

Турецкие военные заявили об окружении центра Африна

"Хабаровские живодерки" начали отбывать наказание в колонии под Иркутском

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"

В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"Планируется отработать более 50 задач Подробнее

В Восточной Гуте во вторник запланирован вывод свыше тысячи боевиков и мирных жителей

Выход со станции московского метро "Тургеневская" вновь открыт

Российские военные предупредили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Восточной Гуте

Защита обжаловала приговор экс-директору музея "Кижи" Нелидову

Тринадцать человек погибли в ДТП на севере Турции

За последний месяц в Восточной Гуте погибли 15 и ранены 133 мирных жителя

Евгения Медведева не выступит на ЧМ по фигурному катанию

Фигурант дела о гибели ребенка в Пулково освобожден от уголовного преследования

С начала операции в Африне турецкие военные нейтрализовали почти 3,4 тыс. человек

В Москве закрыли выход со станции метро "Тургеневская"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru