Евгения Медведева не выступит на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева из-за последствий травмы пропустит чемпионат мира в Милане, открывающийся через неделю.

"Состав сборной команды России, объявленный 3 марта, к настоящему моменту претерпел изменение - к большому сожалению, в чемпионате мира не сможет принять участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации катания на коньках России (ФККР).

Федерация напоминает, что "ранее из-за травмы правой стопы и необходимости последующей реабилитации Женя в декабре прошлого года была вынуждена пропустить финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU, ИСУ) и чемпионат России, сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм. В середине января спортсменка приняла участие в чемпионате Европы 2018 года".

"Из-за дефицита времени Евгения не смогла провести полноценную реабилитацию, ей пришлось бороться с болью и во время выступления на Олимпиаде. А после возвращения из Кореи боли в стопе усилились", -говорится в заявлении

"По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования, врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Сроки составляют от 4 до 8 недель. При выполнении этого условия Жене разрешено продолжать тренировки в зале и на льду", - говорится в сообщении.

Третьим номером российской команды в этой дисциплине будет заявлена Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России 2018 года является первой запасной.

На Олимпиаде в Пхенчхане двукратная чемпионка мира и Европы Медведева стала обладательницей серебряной медали, уступив награду высшего достоинства своей соотечественнице Алине Загитовой.