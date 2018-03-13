Назначены арбитры на ответные матчи ЛЕ с участием российских клубов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Стали известны имена арбитров ответного матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с участием петербургского "Зенита", московских "Локомотива" и ЦСКА.

Главным арбитром матча "Зенит" - "Лейпциг" назначен итальянец Даниэле Орсато, ообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). помогать ему будут соотечественники Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли. Дополнительные ассистенты рефери: Лука Банти и Антонио Дамато, четвертый рефери - Алессандро Джаллатини.

Первый матч, который состоялся в Германии 8 марта, закончился победой местного клуба со счетом 2:1. Игра в Санкт-Петербурге состоится 15 марта.

Португальский судья Артур Диаш назначен на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" - "Атлетико" (Мадрид).

Помогать ему будут соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш, дополнительные ассистенты рефери - Угу Мигель и Жоау Пиньейру, а четвертый рефери - Бруну Родригеш.

Первый поединок состоялся 8 марта в Мадриде, тогда победу праздновали испанцы - 3:0. Ответный матч состоится 15 марта в Москве.

Матч "Лион" - ЦСКА обслужит шотландская судейская бригада во главе с шотландцем Бобби Мэдденом. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты рефери - Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, а четвертый рефери - Алан Малвэнни.

Первый матч между командами состоятся в Москве 8 марта, тогда со счетом 1:0 победили французы. Ответная игра состоится в Лионе 15 марта.