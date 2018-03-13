Российские керлингисты победили Великобританию на Паралимпиаде

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российская команда керлингистов нанесла поражение соперникам из сборной Великобритании на турнире смешанных команд в рамках Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 8:2 в пользу россиян.

Таким образом, российские керлингисты одержали четвертую победу на турнире. Ранее они взяли верх над Финляндией (12:5), США (6:4) и Словакией (7:2). Кроме того, они уступили Германии (4:9), Южной Корее (5:6) и Норвегии (2:6).

В турнире участвуют 12 команд, россияне делят пятое место с командой Британии. В полуфинал выходят четыре лучшие команды.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.