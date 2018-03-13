Российский бизнесмен извинился за срыв матча чемпионата Греции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент греческого футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди принес извинения болельщикам и мировой общественности из-за инцидента во время матча национального чемпионата скомандой АЕК.

"Я приношу извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом", - говорится в официальном заявлении Саввиди, опубликованном во вторник на сайте ФК ПАОК.

Он объяснил, что его реакция была вызвана "общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а также комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК".

Ранее сообщалось, что Саввиди в Греции предъявлено обвинение в нарушении регламента футбольного матча.

Во время матча чемпионата Греции между командами ПАОК и АЕК рефери не засчитал гол, забитый игроком ПАОКа, владельцем которой является Саввиди. Бизнесмен был так возмущен ситуацией, что выбежал на поле и направился к главному арбитру. При этом на кадрах с матча видно, что у Саввиди на поясе висит кобура с пистолетом. В итоге матч был отменен, а команда Саввиди получила техническое поражение.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что президент ПАОК вышел на поле с пистолетом.

When you thought you've seen everything in Greek football... Ivan #Savvidis , packing, entering the pitch demanding his players out. #PAOK pic.twitter.com/c6hb249COU — Øyvind Rusten (@Rusten7) March 11, 2018

Как сообщило испанское радио Marca со ссылкой на тренера АЕК Маноло Хименеса, Саввиди подошел к судье и, пригрозив ему пистолетом, сказал, что его "карьера как арбитра закончилась".

В результате инцидента матч был прерван, игра остановлена при счете 0:0, сообщает Спорт-Экспресс.

В России Саввиди известен по деятельности на посту президента ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) с 2002 по 2005 годы.