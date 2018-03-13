ФИФА извинилась за трудности при покупке билетов на матчи ЧМ-2018

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с извинениями за трудности, которые возникли у болельщиков при покупке билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России.

"Приносим свои извинения тем, у кого сегодня возникли трудности с покупкой билетов. Мы приняли к сведению ваши многочисленные письма и полностью понимаем ваше разочарование. Мы информированы о том, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые получают доступ к билетной платформе. Мы благодарим вас за ваше терпение", - говорится в сообщении.

Второй период второго этапа продаж билетов стартовал во вторник, продажа билетов ведется в порядке живой очереди на официальном портале ФИФА. Болельщики в соцсетях сетовали на то, что процесс покупки билета занимал несколько часов.

#ЧМ2018 очередь на сайте за билетами, было 45 минут в очереди, стало более часа. это как вообще? кто то только спросить зашёл? — Игорь Фролов (@aktivirovannuy) 13 марта 2018 г.

За три часа мой человечек продвинулся ровно на ноль пикселей 🤣👍#ЧМ2018 — Leon Koch ️️️☮️ (@s1eg) 13 марта 2018 г.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.