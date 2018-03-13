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Украина решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил о решении бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Мы не будем принимать участие в заключительном этапе Кубка мира этого сезона в Тюмени. Это совместное решение федерации и министерства. Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить. В данной ситуации, учитывая все обстоятельства, я считаю это решение правильным", - сказал он "Интерфакс-Украина" во вторник.

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Ситуацию прокомментировал и министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Он написал в Фейсбуке, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но "все правила имеют исключения".

Ранее Жданов призывал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

До этого о решении бойкотировать тюменский этап Кубка мира сообщила американская команда.

Ранее международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении исполкома организации оставить международные соревнования по биатлону в России согласно запланированному календарю.

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Так, на заседании 134-го исполкома IBU принято решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске - 10-11 и 14-17 марта соответственно.

В декабре прошлого года IBU частично ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР).

Сообщалось, что Исполком IBU рассмотрит вопрос о восстановлении полноценного членства СБР не раньше конца сезона 2017/2018 при соблюдении следующих условий: снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) отстранения с Олимпийского комитета России, отсутствие новых нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами с 1 января текущего года, полное сотрудничество СБР в случае обнаружения любых нарушений антидопинговых правил, а также по возможному вопросу участия спортивных российских чиновников в системе манипуляций с допинг-пробами, описанными комиссией МОК под руководством Самуэля Шмида.

Теги: биатлон, Тюмень
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