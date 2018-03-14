Спорт

Россиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте

Есть обновление от 09:06

Она стала шестикратной паралимпийской чемпионкой

Россиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте
Анна Миленина во время спринтерской гонки на дистанции 1,5 км
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Миленина стала обладательницей награды высшего достоинства на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, выиграв лыжный спринт (1,5 км) в классе "стоя".

Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды.

Второе место заняла норвежка Виде Нильсен, отставшая от российской спортсменки на 3,1 секунды. Третьей стала канадка Натали Вильке, уступившая Милениной 3,2 секунды.

Теперь Миленина - шестикратная паралимпийская чемпионка. Пять золотых медалей Паралимпиад она выиграла в лыжах, одну - в биатлоне.

Теперь в активе паралимпийской команды России 15 медалей – шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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