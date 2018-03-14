Спорт ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный союз против идеи бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России, заявил президент организации Райнхард Гриндель.

"Немецкий футбольный союз опирается на диалог, а не бойкот. Бойкоты ничего не меняют. Олимпийские игры в Южной Корее показали, как спорт может объединять людей", - цитирует слова Гринделя Bild.

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Ранее британское правительство заявило, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом отмечалось, что турнир в России могут бойкотировать чиновники и официальные лица Великобритании.

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В МИД РФ заявили, что отравление в Британии Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, Москва считает, что подобные провокационные вбросы наносят удар по мировому спорту.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не должны сказаться на проведении в России чемпионата мира по футболу.

"Совсем недавно они говорили, что спорт вне политики, а сейчас опять лезут. Если откажутся Англия, вслед за ними Польша, Япония, Австралия - слабее от этого ЧМ не станет, их места, вероятно, займут те, кто заняли в подгруппах вторые места", - сказал Симонян "Интерфаксу" в понедельник.

Он также отметил, что отказ от участия в ЧМ может грозить отказавшейся стране пропуском следующего чемпионата.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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