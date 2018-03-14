Российские керлингисты проиграли Китаю на Паралимпиаде

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -Российская команда керлингистов потерпела поражение от соперников из сборной Китая на турнире смешанных команд в рамках Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Встреча завершилась со счетом 10:4 в пользу сборной Китая.

Теперь в активе россиян четыре победы и пять поражений, с этими показателями она занимает седьмое место в турнирной таблице. В соревновании участвуют 12 команд, по итогам группового раунда борьбу за медали продолжат четыре сборные.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.