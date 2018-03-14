Спорт ЧМ-2018

За первый день продаж в порядке живой очереди на ЧМ-2018 продано 350 тыс. билетов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Более 350 тыс. билетов распределено на чемпионат мира за первые сутки третьего этапа продаж, сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

СпортФИФА извинилась за трудности при покупке билетов на матчи ЧМ-2018Читать подробнее

"356 700 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было распределено (при условии оплаты) болельщикам со всего мира за первые сутки периода продаж в порядке живой очереди", - говорится в сообщении ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Таким образом, всего с момента начала продаж распределено более 1,6 млн билетов.

Большая часть билетов в ходе третьего этапа досталась российским болельщикам (197 036). За ними следуют любители футбола из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии (9 691), Перу (9 493), Австралии (5 500), Германии (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166).

Ранее ФИФА извинилась за трудности, которые возникли у болельщиков при покупке билетов на матчи. При запуске третьего этапа продаж во вторник многие жаловались на то, что покупки билета приходится ждать более часа.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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