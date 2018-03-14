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Спорт ЧМ-2018

Британские официальные лица не приедут на ЧМ-2018

Есть обновление от 16:28

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй; в РФС этому значения не придали, но выразили надежду, что сборная Англии на турнир приедет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на чемпионат мира-2018 в России не приедут официальные лица и члены королевской семьи.

Это связано с тем, что Британия усматривает "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, на сборную Англии, завоевавшую путевку на ЧМ-2018, и английских болельщиков, это решение не распространяется.

"Главное, чтобы приехала сама сборная"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что не считает принципиальным отказ приехать на ЧМ-2018 в Россию британских чиновников - главное, чтобы приехала футбольная сборная Англии.

"Не столь важно, что чиновники не приедут, это их проблемы. Важно, приедет ли команда, а она хочет приехать. ЧМ раз в четыре года проводится", - сказал Симонян "Интерфаксу" в среду, призвав не смешивать спорт с политикой.

"Если они передумают, мы готовы их принять"

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила "Интерфаксу" мнение, что официальные лица Великобритании поступают гуманно, не принуждая отказываться от поездки на ЧМ британских болельщиков и национальную сборную.

"Если причины для того, чтобы не приезжать на чемпионат мира, найдены политические, то и хорошо, что не приезжают именно политики, официальные лица, и они не запрещают приезжать спортсменам и болельщикам", - сказала Журова.

Она отметила, что "болельщиков не сильно беспокоит присутствие или отсутствие официальных лиц на трибунах". "Главное, чтоб состоялось много интересных матчей, чтобы болельщикам оказали достойный уровень гостеприимства, чтобы они были довольны", - сказала Журова.

"Можно сказать, что еще довольно гуманно британские политики отнеслись к своим болельщикам, спортсменам, не запрещая им приезжать на чемпионат мира", - считает парламентарий.

Она напомнила: "Англия всегда была очень мудрой, она своим спортсменам не запретила ехать на Олимпиаду-80 и самая представительная делегация тогда было именно из Британии".

Журова добавила, что "если официальные лица Великобритании и члены королевской семьи передумают, мы всегда готовы их принять".

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что на ЧМ-2018 в России не приедут официальные лица и члены королевской семьи. Это связано с тем, что Британия усматривает "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

С кем встретится сборная Англии

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Тунисом в Волгограде, Панамой в Нижнем Новгороде и Бельгией в Калининграде.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Теги: Тереза Мэй, футбол, ЧМ-2018
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