Спорт КХЛ-2017/18

Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" завоевал путевку в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, определились все участники 1/4 финала.

В борьбе за выход в эту стадию турнира "Салават Юлаев" оказался сильнее омского "Авангарда", выиграв у него в серии до четырех побед со счетом 4-3. Решающий матч состоялся в Уфе в среду и завершился победой хозяев – 3:2. Победную шайбу клуб из столицы Башкортостана провел в овертайме.

В серии 1/4 финала турнира команда (полуфинал конференции) сыграет с челябинским "Трактором". Эти клубы представляют Восточную конференцию КХЛ, куда также входят участники пары "Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск). В Западной конференции пройдут матчи плей-офф в парах СКА (Петербург) – "Локомотив" (Ярославль), ЦСКА (Москва) – "Йокерит" (Финляндия).

Первые матчи в четвертьфинальных сериях пройдут 16 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является СКА.

Теги: хоккей, КХЛ
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