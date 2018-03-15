"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" добились путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч английскую команду "Челси".
В ночь на четверг по московскому времени в столице Каталонии прошел ответный матч этих команд в рамках 1/8 финала. Победила "Барселона" – 3:0.
Два гола провел Лионель Месси (на 3-й и 63-й минутах), один – Усман Дембеле. Второй гол Месси стал его 100-м в матчах Лиги чемпионов. Аргентинец – второй в истории ЛЧ футболист, который достиг такого показателя. Ранее этот рубеж преодолел нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду.
В первом матче этих команд была зафиксирована ничья – 1:1.
"Барселона" выходит в четвертьфинал ЛЧ в 11-й раз подряд.
Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира. До этой стадии турнира ранее добрались "Реал", "Севилья" (оба – Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба – Англия), "Ювентус", "Рома" (оба – Италия), "Бавария" (Германия).
Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу.
1⃣1⃣ consecutive seasons in the @ChampionsLeague quarter-finals! 👏— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 марта 2018 г.
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