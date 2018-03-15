"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" добились путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч английскую команду "Челси".

В ночь на четверг по московскому времени в столице Каталонии прошел ответный матч этих команд в рамках 1/8 финала. Победила "Барселона" – 3:0.

Два гола провел Лионель Месси (на 3-й и 63-й минутах), один – Усман Дембеле. Второй гол Месси стал его 100-м в матчах Лиги чемпионов. Аргентинец – второй в истории ЛЧ футболист, который достиг такого показателя. Ранее этот рубеж преодолел нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду.

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья – 1:1.

"Барселона" выходит в четвертьфинал ЛЧ в 11-й раз подряд.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира. До этой стадии турнира ранее добрались "Реал", "Севилья" (оба – Испания), "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (оба – Англия), "Ювентус", "Рома" (оба – Италия), "Бавария" (Германия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу.