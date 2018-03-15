Российские керлингисты не смогли выйти в полуфинал Паралимпиады

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по керлингу проиграла Швеции в групповом этапе турнира смешанных команд на колясках на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу шведов.

Ранее в четверг российская команда обыграла швейцарцев со счетом 6:4.

Россияне располагаются на пятом месте, в то время как в плей-офф выходят четыре команды из группы, которую составляют 12 сборных.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом, так как членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) приостановлено с августа 2016 года.