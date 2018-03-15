Россия опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Национальная команда страны опустилась на 63-е место, тогда как месяцем ранее занимала на две строчки выше.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия, а в первую десятку входят Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Испания, Швейцария, Франция, Чили.

Соперники сборной России по группе на ЧМ-2018 находятся на следующих местах: 22.Уругвай, 44.Египет, 69.Саудовская Аравия.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась команда Андорры, поднявшаяся на семь строчек, теперь она занимает 130-е место. Самое стремительное падение – на восемь позиций – зафиксировано у сборной Азербайджана. Она теперь на 127-м месте.