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Вадим Евсеев официально возглавил "Амкар"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вадим Евсеев официально возглавил пермский "Амкар", сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"Исполнявший после ухода со своего поста Гаджи Гаджиева обязанности главного тренера команды Вадим Евсеев сегодня утверждён в этой должности. В РФПЛ клубом была подана и уже одобрена премьер-лигой соответствующая заявка. Мы поздравляем Вадима Валентиновича, верим в то, что сотрудничество для обеих сторон будет долгосрочным и успешным!" - говорится в сообщении.

В.Евсеев ранее был исполняющим обязанности главного тренера после того как пост покинул Гаджи Гаджиев. Под руководством 42-летнего специалиста пермяки провели два матча: с "Зенитом" (0:0) и с тульским "Арсеналом" (0:2).

После 22-х туров "Амкар" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В качестве игрока Евсеев выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", а также "Сатурн" (Раменское), "Арсенал" (Тула) и "Олимпик" (Мытищи). С 1999 по 2005 год он защищал цвета сборной России. В качестве тренера он работал с "Текстильщиком" (Иваново) и входил в тренерский штаб "Амкара".

Теги: футбол, ФК Амкар, Вадим Евсеев
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