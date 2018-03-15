Вратарь "Спартака" стал четвертым по числу пропущенных от Месси голов в ЛЧ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Голкипер Андрей Дикань, защищавший ворота московского "Спартака", вошел в число вратарей, больше всех пропустивших от нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщалось, в ночь на четверг по московскому времени Месси забил свой сотый гол в матчах ЛЧ, сделав это в ответном матче 1/8 финала турнира против лондонского "Челси" (3:0).

В сообщении пресс-службы "Барселоны" отмечается, что свой первый гол в Лиге чемпионов Месси провел 2 ноября 2005 года в ворота греческого "Панатинаикоса". С тех пор он в общей сложности забил мячи 29 командам, ворота которых в разное время защищали 43 голкипера. Из клубов больше всего пострадали английский "Арсенал" (9 голов), итальянский "Милан" и шотландский "Селтик" (по 8). Из вратарей – Бернд Лено, Кристиан Абьятти (по 7), Мануэль Альмуния (6), Андрей Дикань (4).

Из ста голов 81 Месси провел левой ногой, 15 – правой, четыре – головой.

"Спартак" (с Диканем" в воротах) и "Барселона" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. В Испании "Спартак" уступил сопернику со счетом 2:3, на своем поле – 0:3. В каждом из этих матчей Месси провел по два гола. Один из них – как раз головой, благодаря ему "Барселона" вырвала победу в домашнем матче.