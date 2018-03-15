СКА и "Ак Барс" названы фаворитами на выход в финал Кубка Гагарина

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА и казанский "Ак Барс" являются главными претендентами на выход в финал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), считают эксперты компании "Рейтинг Букмекеров".

Букмекеры оценивают вероятность того, что СКА выиграет Западную конференцию, коэффициентом 1,5. В первом раунде команда Олега Знарка в четырех матчах переиграла череповецкую "Северсталь". Шансы ЦСКА стать чемпионом Запада соответствуют коэффициенту 3,04. Москвичи на старте плей-офф оказались сильнее столичного "Спартака".

Поставить на "Йокерит" можно с коэффициентом 13,0. Финский клуб в 1/8 финала Кубка Гагарина одолел ХК "Сочи". Вероятность триумфа ярославского "Локомотива" аналитики оценили коэффициентом 20,0. Команда Дмитрия Квартальнова в первом раунде выбила нижегородское "Торпедо".

На Востоке букмекеры оценивают шансы "Ак Барса" выиграть конференцию коэффициентом 2,54. В первом раунде команда Зинэтулы Билялетдинова в пяти матчах переиграла "Амур" из Хабаровска. Шансы "Салавата Юлаева" стать чемпионом Востока ненамного ниже и оцениваются коэффициентом 3,46. В 1/8 финала уфимцы в семиматчевом противостоянии одолели омский "Авангард".



Сделать ставку на "Металлург" можно с коэффициентом 4,8. "Магнитка" в первом раунде выбила из борьбы екатеринбургский "Автомобилист". Шансы победить в конференции "Трактора" аналитики оценили коэффициентом 7,0. Челябинцы обыграли в четвертьфинале "Востока" "Нефтехимик" из Нижнекамска.

"У СКА в два раза больше шансов выиграть Западную конференцию, чем у ЦСКА: соотношение вероятностей примерно 60% к 30%. Что же до Востока, тут борьба ожидается более плотная: около 35% шансов у "Ак Барса" и приблизительно 25% шансов у "Салавата Юлаева", - заявил "Интерфаксу" эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Ткачук.



Полуфиналы конференций стартуют 16 марта. СКА сыграет с "Локомотивом", ЦСКА - с "Йокеритом". "Ак Барс" встретится с "Металлургом" а "Салават Юлаев" - с "Трактором".

Первые матчи 1/4 финала турнира (полуфиналы конференций) пройдут 16 марта.