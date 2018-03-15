Хоккеисты сборной России дважды сыграют с Германией в апреле

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Финалисты зимней Олимпиады 2018 года сборные России и Германии проведут два матча друг с другом в рамках Еврочелленджа 6 и 7 апреля в Сочи, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Игры пройдут в ледовом дворце "Большой": 6 апреля встреча начнется в 19:30 мск, 7 апреля - в 17:00.

Еврочеллендж - ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой, в нем принимают участие сборные двенадцати стран. Соревнования проводятся с 2011 года и проходят в формате спаренных матчей. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. В нынешнем году ЧМ пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Россия и Германия встречались в финале олимпийского турнира на Играх в Пхенчхане. В драматичной борьбе успеха добилась российская команда, вырвав победу в овертайме.