Кержаков возглавил юношескую сборную России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Бывший форвард сборной России Александр Кержаков назначен старшим тренером юношеской команды страны, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

"Российский футбольный союз (РФС) официально сообщает о назначении Александра Кержакова старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ (Высшая школа тренеров - ИФ). Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах", - сказал Кержаков.

"Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу с будущим нашего футбола", - отметил он.

Кто такой Александр Кержаков

Кержаков является воспитанником ленинградского футбола, основную часть своей карьеры провел в петербургском "Зените". В его составе Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России, один раз - Кубок России. Есть в его карьере и европейский трофей – правда не в "Зените", а в испанской "Севилье": Кубок УЕФА. В "Зените" он выступал с 2001 по 2006 годы и с 2010 по 2017 год. О завершении им спортивной карьеры стало известно в июле прошлого года.

В составе "Зенита" Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей.