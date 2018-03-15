Спорт

Кержаков возглавил юношескую сборную России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Бывший форвард сборной России Александр Кержаков назначен старшим тренером юношеской команды страны, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

"Российский футбольный союз (РФС) официально сообщает о назначении Александра Кержакова старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт со специалистом подписан до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ (Высшая школа тренеров - ИФ). Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах", - сказал Кержаков.

"Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу с будущим нашего футбола", - отметил он.

Кто такой Александр Кержаков

Кержаков является воспитанником ленинградского футбола, основную часть своей карьеры провел в петербургском "Зените". В его составе Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России, один раз - Кубок России. Есть в его карьере и европейский трофей – правда не в "Зените", а в испанской "Севилье": Кубок УЕФА. В "Зените" он выступал с 2001 по 2006 годы и с 2010 по 2017 год. О завершении им спортивной карьеры стало известно в июле прошлого года.

В составе "Зенита" Александр Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей.

Теги: футбол, Александр Кержаков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА
Во главе рейтинга продолжает находиться национальная команда ГерманииПодробнее
 "Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ
Месси забил 100-й мяч в турнире, а его команда вышла в четвертьфинал в 11-й раз подрядПодробнее
 В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018
Так в федерации прокомментировали отказ официальных лиц Великобритании приехать чемпионат в РоссиюПодробнее
 На Украине подписан приказ о запрете спортсменам страны выступать в РФНа Украине подписан приказ о запрете спортсменам страны выступать в РФ
Об этом сообщил министр молодежи и спорта страны Игорь ЖдановПодробнее
Россиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринтеРоссиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте
Она стала шестикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
 Российский горнолыжник Бугаев выиграл золото ПаралимпиадыРоссийский горнолыжник Бугаев выиграл золото Паралимпиады
Он стал лучшим в комбинации в классе "стоя"Подробнее
 Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018
Ее соотечественница Миленина и украинка Ляшенко в третий же раз стали серебряным и бронзовым призерами; спортсменки выступают в классе "стоя"Подробнее
 Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛОвечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" достиг такого показателя первым среди россиянПодробнее
 Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"
К работе главным тренером команды он приступит в следующем сезонеПодробнее
 Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и ФранциейНазван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией
В список вошли 28 футболистовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ миреГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Премьер Словакии ушел в отставку

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Мнучин объяснил новые санкции против РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Тереза Мэй посетила Солсбери

В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

США расширили санкционный список в отношении РФ

США расширили санкционный список в отношении РФСанкции введены против сотрудников "фабрики троллей", Пригожина, ФСБ и сотрудников ГРУ Подробнее

Косачев увидел в "деле Скрипаля" подготовку к применению силы против РФ

ВС РФ признал законной трансляцию послания президента и показ фильма "Путин"

Кержаков возглавил юношескую сборную России

Старт американской ракеты Antares к МКС перенесен с 1 на 9 мая

Хоккеисты сборной России дважды сыграют с Германией в апреле

Встречи финалистов Олимпиады-2018 состоятся в рамах Еврочелленджа в Сочи Подробнее

Школьники в Петербурге отравились нейролептиком

На американском сегменте МКС снова не удалось заменить блок управления питанием

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляВ свою очередь британский министр обороны заявил, что "России нужно отойти и заткнуться" Подробнее

Экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо попал под следствие за неуплату налогов

Ему грозит до восьми лет тюремного заключения Подробнее

В управлении ФССП в Калининграде началась проверка заявлений о домогательствах

Националисты пообещали сорвать голосование в генконсульстве РФ в Харькове

Прокурор потребовал для сына экс-президента Молдавии 6,5 лет тюрьмы

"Траст" и Рост банк в ближайшее время будут докапитализированы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru