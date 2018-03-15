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Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн

Быть может, российскому клубу удастся пройти авторитетную испанскую команду в Лиге Европы

"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

"Локомотив" - "Атлетико" - 1:1

45'

Что ж, перерыв так перерыв. Встретимся во втором тайме, товарищи!

45'

Ко времени первого тайма судья не добавил ни секунды. А то, что было два гола и время, потраченное на их празднование, видимо, не считается. Никогда не понимал этого

43'

58% - 42%. Такое преимущество по владению мячом на стороне "Атлетико"

40'

Фернандеш почти вышел один на один с вратарем, но до направленному ему мяча он добежать не смог, игрока "Локомотива" опередил-таки защитник

38'

Коченков красиво и надежно отбил мяч после мощного выстрела издали

36'

Угловой разыграл "Локомотив". Но на этот раз получилось гораздо хуже чем в голевом случае: мяч спокойно прилетел в руки вратарю. Точнее, он летел даже мимо, но вратарь Аксель Вернер не поленился и пошел его ловить

35'

Так сравнял "Локомотив"

33'

Этот розыгрыш завершился тем, что сразу три игрока сбили москвича Фарфана у штрафной "Локо".

33'

Право на угловой заработали гости

31'

Для того, чтобы выйти в следующий круг, "Локомотиву" осталось забить (не пропуская) еще несколько мячей, напоминает Юрий Кудрявцев

29'

"Локомотив" на некоторое время прижал соперника к штрафной, пытаясь доставить мяч в ворота. Выглядело все перспективно. Только удары и передачи были накрыты испанцами

27'

Фернандеш получил мяч у штрафной, сдвинулся вперед слева и пробил из ее пределов - выше перекладины

25'

Не удалась длинная передача на Карреа, в итоге мяч прилетел в руки вратарю "Локомотива"

22'

"Вперед, "Локо"!" - продолжительно и мощно раздается с трибун!

21'

Интересно, сбудется прогноз Максима Кавина? Хотя кажется, что он пишет про "Атлетик" (Бильбао)...

20'

Разыграли угловой хозяева. Мяч покинул пределы штрафной и прилетел к Мацею Рыбусю. Тот мощно выстрелил оттуда и попал!!

19'
Гол!!!

"Локомотив" - "Атлетико". 1:1

18'

Денисов после розыгрыша углового оказался с мячом и плотно пробил по воротам. Вратарь с трудом вытащил мяч из-под перекладины

16'

Эх, "Локомотив" пропустил. Анхель Корреа получил мяч у штрафной площади, пробежал мимо падавшего Ведрана Чорлкуи и спокойно закатил снаряд в дальний угол, "под штангу". 

16'
Гол!!!

"Локомотив" - "Атлетико". 0:1

14'

Фарфан в борьбе за мяч упал метрах в 11 от штрафной площади. Встал и с удивлением на лице стал оглядываться по сторонам. Это была его реакция на то, что судья не назначил стандарт в пользу "Локомотива"

12'

Фернандеш попытался подать на дальнюю штангу, но попал он в одного из игроков "Атлетико". Мяч отскочил в противоположную от ворот сторону

11'

Прессингует "Локомотив" не то, что на половине поля "Атлетико", а вообще - у штрафной испанцев

9'

Затяжная атака "Атлетико" сопровождалась гулом со стороны трибун. Что, однако, не помешало гостям навесить в штрафную. Здесь проследовал перехват, после чего состоялась контратака москвичей. Ее завершением стал безадресный прострел в штрафную с правого фланга

7'

Наблюдения перед матчем

6'

Алексей Миранчук солировал сейчас у угла штрафной "Атлетико" слева. Серия движений - и мяч все же потерян

5'

Продолжает давить испанский клуб. Торрес сейчас попытался доставить мяч в сетку ворот ударом из пределов штрафной. Удар был заблокирован

4'

Угловой у ворот "Локомотива" сейчас был.  С трудом отбились хозяева. И заметим, что ворота "Локо" сейчас занимает Антон Коченков, а не Маринато Гилерме

2'

Игорь Денисов чуть не ворвался в штрафную "Атлетико" по центру ворот. Защитникам испанского клуба пришлось приложить некоторые условия, чтобы все же лишить настойчивого московского игрока

1'

Матч начался! "Локомотив" играет в белом, "Атлетико" - в зеленом. На 12-й секунде москвичи нарушили одно из правил в центре поля.

Народу и правда немало, стадион битком! Видимо, любителям футбола действительно настолько  ̶с̶т̶а̶л̶о̶ ̶н̶е̶в̶ы̶н̶о̶с̶и̶м̶о̶ ̶ч̶и̶т̶а̶т̶ь̶  мои текстовые трансляции понравились, что за игрой решили понаблюдать вживую!!

Команды выходят на поле, игра вот-вот начнется!

Команда "Атлетико" - на стадионе "Локомотив". Ролик, снятый по мотивам присутствия здесь

Надо сказать, что сегодня - большой футбольный день для европейского футбола в целом и российского - в частности. В ответных матчах 1/8 финала сыграют еще два российских клуба. "Зенит" на своем поле встретится с немецким "Лейпцигом" (в первой игре победили немцы - 2:1), а московский ЦСКА - в гостях с французским "Лионом" (неделю назад победил "Лион" - 1:0). Пожелаем удачи и "Зениту" с ЦСКА!

Даниэле Орсато - это итальянский арбитр. И он назначен на матч "Локомотив" - "Атлетико".

Хроники фанатской жизни

Как бы ни завершилась встреча, мы уже можем поблагодарить "Локомотив" за возможность увидеть, например, Фернандо Торреса, не выезжая из России (а то и Москвы)

А вот и стартовый состав "Атлетико"!

Стартовый состав "Локомотива"!

Первый матч - он прошел в Мадриде - завершился крупной победой "Атлетико", 3:0. Шансы "Локомотива" на общий успех, конечно, так себе. Но мы будем и надеяться, и верить!

Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 по столичному времени

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между московским "Локомотивом" и мадридским "Атлетико"!

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Локомотив, ФК Атлетико
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