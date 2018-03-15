"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн

Надо сказать, что сегодня - большой футбольный день для европейского футбола в целом и российского - в частности. В ответных матчах 1/8 финала сыграют еще два российских клуба. "Зенит" на своем поле встретится с немецким "Лейпцигом" (в первой игре победили немцы - 2:1), а московский ЦСКА - в гостях с французским "Лионом" (неделю назад победил "Лион" - 1:0). Пожелаем удачи и "Зениту" с ЦСКА!