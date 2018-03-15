"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн

"Локомотив" - "Атлетико" - 1:1
Что ж, перерыв так перерыв. Встретимся во втором тайме, товарищи!
Фантастический удар Рыбуса 🤤 Ещё! #ЛокоАтлетико pic.twitter.com/K7NoYfJNme— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 марта 2018 г.
Ко времени первого тайма судья не добавил ни секунды. А то, что было два гола и время, потраченное на их празднование, видимо, не считается. Никогда не понимал этого
58% - 42%. Такое преимущество по владению мячом на стороне "Атлетико"
Фернандеш почти вышел один на один с вратарем, но до направленному ему мяча он добежать не смог, игрока "Локомотива" опередил-таки защитник
Коченков красиво и надежно отбил мяч после мощного выстрела издали
Угловой разыграл "Локомотив". Но на этот раз получилось гораздо хуже чем в голевом случае: мяч спокойно прилетел в руки вратарю. Точнее, он летел даже мимо, но вратарь Аксель Вернер не поленился и пошел его ловить
Так сравнял "Локомотив"
Фантастический гол Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 марта 2018 г.
🏆 #ЛигаЕвропы #UEL 1/8 финала. 2-й матч (1-й матч 0:3). #LokomotivAtleti #ЛокоАтлетико 1:1 20' Мацей Рыбус @maciej31rybus
(#Instagram sashadod_66) pic.twitter.com/jKGYtQVZiT
Этот розыгрыш завершился тем, что сразу три игрока сбили москвича Фарфана у штрафной "Локо".
Право на угловой заработали гости
Для того, чтобы выйти в следующий круг, "Локомотиву" осталось забить (не пропуская) еще несколько мячей, напоминает Юрий Кудрявцев
Осталось 4))) #ЛокоАтлетико— Юрий Кудрявцев (@Jun_1_or) 15 марта 2018 г.
"Локомотив" на некоторое время прижал соперника к штрафной, пытаясь доставить мяч в ворота. Выглядело все перспективно. Только удары и передачи были накрыты испанцами
Фернандеш получил мяч у штрафной, сдвинулся вперед слева и пробил из ее пределов - выше перекладины
Не удалась длинная передача на Карреа, в итоге мяч прилетел в руки вратарю "Локомотива"
"Вперед, "Локо"!" - продолжительно и мощно раздается с трибун!
Интересно, сбудется прогноз Максима Кавина? Хотя кажется, что он пишет про "Атлетик" (Бильбао)...
Ну, поехали. Мой прогноз 1:3 в пользу Атлетика #ЛокоАтлетико #ЛигаЕвропы— Максим Кавин (@SkayNotet) 15 марта 2018 г.
Разыграли угловой хозяева. Мяч покинул пределы штрафной и прилетел к Мацею Рыбусю. Тот мощно выстрелил оттуда и попал!!
21 - ГОООООООООООООЛ! Рыбус! Получил мяч после углового и метров с 30-ти бабахнул в верхний угол! #ЛокоАтлетико— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 марта 2018 г.
"Локомотив" - "Атлетико". 1:1
Денисов после розыгрыша углового оказался с мячом и плотно пробил по воротам. Вратарь с трудом вытащил мяч из-под перекладины
Эх, "Локомотив" пропустил. Анхель Корреа получил мяч у штрафной площади, пробежал мимо падавшего Ведрана Чорлкуи и спокойно закатил снаряд в дальний угол, "под штангу".
"Локомотив" - "Атлетико". 0:1
Фарфан в борьбе за мяч упал метрах в 11 от штрафной площади. Встал и с удивлением на лице стал оглядываться по сторонам. Это была его реакция на то, что судья не назначил стандарт в пользу "Локомотива"
Фернандеш попытался подать на дальнюю штангу, но попал он в одного из игроков "Атлетико". Мяч отскочил в противоположную от ворот сторону
Прессингует "Локомотив" не то, что на половине поля "Атлетико", а вообще - у штрафной испанцев
Затяжная атака "Атлетико" сопровождалась гулом со стороны трибун. Что, однако, не помешало гостям навесить в штрафную. Здесь проследовал перехват, после чего состоялась контратака москвичей. Ее завершением стал безадресный прострел в штрафную с правого фланга
Наблюдения перед матчем
Стою в пабе у стадиона.— Arseny Piganov ⚽️ (@ArsenioArsenio) 15 марта 2018 г.
Разговор за спиной
- В последний раз я был на этом стадионе в 1999 году, когда "Локо" проиграл "Спартаку" 0:2. Баранов и Ширко забили.
Матерь Божья! Динозавры начали выползать.#ЛокоАтлетико
Алексей Миранчук солировал сейчас у угла штрафной "Атлетико" слева. Серия движений - и мяч все же потерян
Продолжает давить испанский клуб. Торрес сейчас попытался доставить мяч в сетку ворот ударом из пределов штрафной. Удар был заблокирован
Угловой у ворот "Локомотива" сейчас был. С трудом отбились хозяева. И заметим, что ворота "Локо" сейчас занимает Антон Коченков, а не Маринато Гилерме
Игорь Денисов чуть не ворвался в штрафную "Атлетико" по центру ворот. Защитникам испанского клуба пришлось приложить некоторые условия, чтобы все же лишить настойчивого московского игрока
Матч начался! "Локомотив" играет в белом, "Атлетико" - в зеленом. На 12-й секунде москвичи нарушили одно из правил в центре поля.
Народу и правда немало, стадион битком! Видимо, любителям футбола действительно настолько ̶с̶т̶а̶л̶о̶ ̶н̶е̶в̶ы̶н̶о̶с̶и̶м̶о̶ ̶ч̶и̶т̶а̶т̶ь̶ мои текстовые трансляции понравились, что за игрой решили понаблюдать вживую!!
Команды выходят на поле, игра вот-вот начнется!
Команда "Атлетико" - на стадионе "Локомотив". Ролик, снятый по мотивам присутствия здесь
🏟🚂 ¡Este es el camino que enfilarán los nuestros antes del #LokomotivAtleti! 💪🔴⚪— Atlético de Madrid (@Atleti) 15 марта 2018 г.
🌨☃ Algún copo de nieve ya cae sobre el RZD Arena...#AúpaAtleti #UEL pic.twitter.com/Iqq0177rGz
Надо сказать, что сегодня - большой футбольный день для европейского футбола в целом и российского - в частности. В ответных матчах 1/8 финала сыграют еще два российских клуба. "Зенит" на своем поле встретится с немецким "Лейпцигом" (в первой игре победили немцы - 2:1), а московский ЦСКА - в гостях с французским "Лионом" (неделю назад победил "Лион" - 1:0). Пожелаем удачи и "Зениту" с ЦСКА!
⚽️ MATCHDAY! ⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2018 г.
Who will reach the quarter-finals?
🗓️ https://t.co/54E8rmfYcD#UEL pic.twitter.com/laZ7i6qdaX
Даниэле Орсато - это итальянский арбитр. И он назначен на матч "Локомотив" - "Атлетико".
Хроники фанатской жизни
На матче #ЛокоАтлетико будет почти полный стадион - более 20 тысяч точно продано. Перформанс будет состоять из 15 тысяч плашек на юге и востоке, плюс - полотно на юге. Это самый масштабный перф @fclokomotiv по охвату людей.— Dilshad (@LomovskikhD) 15 марта 2018 г.
Печально: из Испании приехало всего 12 болельщиков((
Как бы ни завершилась встреча, мы уже можем поблагодарить "Локомотив" за возможность увидеть, например, Фернандо Торреса, не выезжая из России (а то и Москвы)
А вот и стартовый состав "Атлетико"!
🏧👥 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) 15 марта 2018 г.
¡Hoy jugamos de inicio con estos ONCE atléticos!
🔴⚪️🔴¡Yo te quiero Atleti...!#LokomotivAtleti #AúpaAtleti #UEL pic.twitter.com/jg5OckRpp5
Стартовый состав "Локомотива"!
Встречайте состав родной команды. Мы можем! Мы – «Локомотив»!#ЛокоАтлетико pic.twitter.com/zlOiimwN2s— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 марта 2018 г.
Наша раздевалка уже готова встречать своих героев! #ЛокоАтлетико в родном Черкизове уже через считанные часы! 😱 pic.twitter.com/8kOEVFkYzX— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 марта 2018 г.
Первый матч - он прошел в Мадриде - завершился крупной победой "Атлетико", 3:0. Шансы "Локомотива" на общий успех, конечно, так себе. Но мы будем и надеяться, и верить!
Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 по столичному времени
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между московским "Локомотивом" и мадридским "Атлетико"!