"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн

"Зенит" - "Лейпциг". 0:1
Доменико Кришито получил желтую карточку за грубую игру, хоть и в центре поля
Тимо Вернер уже готов был прострелить мяч с лицевой линии в центр штрафной. Однако Андрей Лунев в смелом прыжке дотянулся руками до мяча и зафиксировал его
Хороший момент у "Зенита". Жирков навесил с левого фланга. Заболотный, подождав, когда мяч отскочит от газона, разяще пробил "ножницами" - но в руки вратарю. Но это было красиво!
Вратарь "Зенита" Лунев, выбивая мяч от ворот, попал в руку близко находившегося футболиста "Лейпцига". А если бы в иную часть тела? А если бы рикошет в ворота?
Гул на трибунах. Это атакует "Лейпциг"
Вот он: штрафной, чуть не приведший к голу "Зенита"!
😳х2 #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/WhsAdPgbHT— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 марта 2018 г.
По-моему, супер!
Перформанс 🔝 #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/st5lAnbPfW— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 марта 2018 г.
Но петербуржцы заработали фол. Мяч в игру введет "Лейпциг"
Угловой заработал "Зенит". Пора зарабатывать гол!
Паредес бьет и.... попадает в перекладину!!!
Антон Заболотный сбит у своей штрафной. Нарушитель - Вилли Орбан, он получил желтую карточку. Вполне себе благоприятный момент для взятия ворот!
Ну вот те на. "Зенит" пропустил. Жан-Кевин Огюстен получил мяч у линии вратарской площади "Зенита", развернулся и хладнокровно пробил мимо вратаря.
Stark verteidigt 💪Dayot #Upamecano klärt im #Zenit-Strafraum in letzter Sekunde und schießt das leder ins Aus.#ZENRBL 0:0 (18.) pic.twitter.com/zi3dk7c6p6— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 15 de marzo de 2018
"Зенит" - "Лейпциг". 0:1
Довольно таки быстро гости перевели мяч на противоположную половину поля после подачи у собственных ворот
Ригони солировал на правом фланге атаки и прострелил в штрафную. Здесь подсуетился защитник "Лейпцига", подставивший ногу. Тем не менее - угловой
Обменялись потенциально острыми атаками соперники, в обоих случаях свое высокое мастерство продемонстрировали защитники
Разыграли зенитовцы угловой, после чего попытались подать в штрафную (если конкретнее - это планировал сделать Ригони). Не получилось
Перспективный для "Зенита" стандарт. Паредес неудачно подал в штрафную. Но теперь хозяева заработали право на угловой
Диего Демме сбил Доменико Кришите, за что заработал желтую карточку
Опасно простреливал Смольников с правого фланга, но до Заболотного мяч не дошел
Угловой разыгрывали гости, в нем не преуспели
Антон Заболотный вышел вместо Александра Кокорина
На спецмашине увезли Кокорина со скамейки. Александр встал со слезами на глазах. Неужели такая тяжелая травма?
И сидящего на газоне Кокорина я вновь вижу. И видимо его сейчас заменят. Он сейчас упал после столкновения с Вилли Орбаном
Когда я не набираю текст, а смотрю на поле, то с мячом вижу только игроков "Лейпцига". И на его половине поля, и на зенитовской
Да, а "Лейпциг" играет в бело-красной форме
Футболисты "Зенита" играют в голубо-синей форме и один из них в самом начале игры получил повреждение. Александр Кокорин неудачно отбирал мяч у соперника. Но врачи помогли форварду сборной России вернуться в строй
Матч начался!
Аншлага на трибунах нет. Видимо, стадион "Санкт-Петербург Арена" слишком большой, чтобы быть переполненным в матче 1/8 финала Лиги Европы.
Футболисты немецкой команды разминаются на стадионе в Петербурге
#ExpeditionEuropa! 🌪 Gas geben für das nächste Highlight ✨#ZENRBL #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/SqKPYyz5iR— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 15 de marzo de 2018
Только что московский "Локомотив" завершил ответный матч против мадридского "Атлетико". На своем поле столичный клуб уступил сопернику со счетом 1:5.
Игра вот-вот начнется
А вот стартовый состав "Лейпцига"!
Unsere 🔴⚪Start-1⃣1⃣ gegen #Zenit:— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 15 de marzo de 2018
Gulácsi – Klostermann, Orban (C), Upamecano, Bernardo – Demme, Keita – Forsberg, Bruma – Augustin, Werner #ZENRBL #EuropaLeague #UEL #ExpeditionEuropa pic.twitter.com/tQxuKw1H2h
Стартовый состав "Зенита"
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитРБЛейпциг! pic.twitter.com/IlVHnNZM7k— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 марта 2018 г.
Результат первой игры - 2:1 в пользу "Лейпцига". Но если "Зенит" сегодня выиграет со счетом 1:0, то выйдет в следующий круг. А вот если 3:2, то далее пройдет "Лейпциг" - за счет большего количества голов на выезде
Матч пройдет сегодня в Петербурге и стартует в 21:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом"!
Здравствуйте, товарищи!