Главные новости
В миреСША расширили санкционный список в отношении РФВ РоссииДмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля
Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн

Петербургский клуб проиграл немецкому в первом матче 1/8 финала, но на своем поле в ответной встрече имеет все шансы отыграться

"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн
Игроков эпизод матча "Зенит" - "Лейпциг"
Фото: Reuters

"Зенит" - "Лейпциг". 0:1

38'
Желтая карточка

Доменико Кришито получил желтую карточку за грубую игру, хоть и в центре поля

37'

Тимо Вернер уже готов был прострелить мяч с лицевой линии в центр штрафной. Однако Андрей Лунев в смелом прыжке дотянулся руками до мяча и зафиксировал его

35'

Хороший момент у "Зенита". Жирков навесил с левого фланга. Заболотный, подождав, когда мяч отскочит от газона, разяще пробил "ножницами" - но в руки вратарю. Но это было красиво!

33'

Вратарь "Зенита" Лунев, выбивая мяч от ворот, попал в руку близко находившегося футболиста "Лейпцига". А если бы в иную часть тела? А если бы рикошет в ворота?

32'

Гул на трибунах. Это атакует "Лейпциг"

31'

Вот он: штрафной, чуть не приведший к голу "Зенита"!

30'

По-моему, супер!

29'

Но петербуржцы заработали фол. Мяч в игру введет "Лейпциг"

28'

Угловой заработал "Зенит". Пора зарабатывать гол!

25'

Паредес бьет и.... попадает в перекладину!!!

24'
Желтая карточка

Антон Заболотный сбит у своей штрафной. Нарушитель - Вилли Орбан, он получил желтую карточку. Вполне себе благоприятный момент для взятия ворот!

22'

Ну вот те на. "Зенит" пропустил. Жан-Кевин Огюстен получил мяч у линии вратарской площади "Зенита", развернулся и хладнокровно пробил мимо вратаря.

21'
Гол!!!

"Зенит" - "Лейпциг". 0:1

18'

Довольно таки быстро гости перевели мяч на противоположную половину поля после подачи у собственных ворот

17'

Ригони солировал на правом фланге атаки и прострелил в штрафную. Здесь подсуетился защитник "Лейпцига", подставивший ногу. Тем не менее - угловой

15'

Обменялись потенциально острыми атаками соперники, в обоих случаях свое высокое мастерство продемонстрировали защитники

12'

Разыграли зенитовцы угловой, после чего попытались подать в штрафную (если конкретнее - это планировал сделать Ригони). Не получилось

11'

Перспективный для "Зенита" стандарт. Паредес неудачно подал в штрафную. Но теперь хозяева заработали право на угловой

10'
Желтая карточка

Диего Демме сбил Доменико Кришите, за что заработал желтую карточку

10'

Опасно простреливал Смольников с правого фланга, но до Заболотного мяч не дошел

8'

Угловой разыгрывали гости, в нем не преуспели

7'
Замена

Антон Заболотный вышел вместо Александра Кокорина

6'

На спецмашине увезли Кокорина со скамейки. Александр встал со слезами на глазах. Неужели такая тяжелая травма? 

5'

И сидящего на газоне Кокорина я вновь вижу. И видимо его сейчас заменят. Он сейчас упал после столкновения с Вилли Орбаном

4'

Когда я не набираю текст, а смотрю на поле, то с мячом вижу только игроков "Лейпцига". И на его половине поля, и на зенитовской

3'

Да, а "Лейпциг" играет в бело-красной форме

2'

Футболисты "Зенита" играют в голубо-синей форме и один из них в самом начале игры получил повреждение. Александр Кокорин неудачно отбирал мяч у соперника. Но врачи помогли форварду сборной России вернуться в строй

1'

Матч начался!

Аншлага на трибунах нет. Видимо, стадион "Санкт-Петербург Арена" слишком большой, чтобы быть переполненным в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты немецкой команды разминаются на стадионе в Петербурге

Только что московский "Локомотив" завершил ответный матч против мадридского "Атлетико". На своем поле столичный клуб уступил сопернику со счетом 1:5.

Игра вот-вот начнется

А вот стартовый состав "Лейпцига"!

Стартовый состав "Зенита"

Результат первой игры - 2:1 в пользу "Лейпцига". Но если "Зенит" сегодня выиграет со счетом 1:0, то выйдет в следующий круг. А вот если 3:2, то далее пройдет "Лейпциг" - за счет большего количества голов на выезде

Матч пройдет сегодня в Петербурге и стартует в 21:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между петербургским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом"!

Здравствуйте, товарищи! 

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
"Локомотив" уступил "Атлетико" и выбыл из еврокубков"Локомотив" уступил "Атлетико" и выбыл из еврокубков
На этот раз москвичи пропустили от мадридского соперника пять головПодробнее
 "Зенит" - "Лейпциг". Онлайн"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн
Петербургский клуб проиграл немецкому в первом матче 1/8 финала, но на своем поле в ответной встрече имеет все шансы отыгратьсяПодробнее
 "Локомотив" - "Атлетико". Онлайн"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн
Быть может, российскому клубу удастся пройти авторитетную испанскую команду в Лиге ЕвропыПодробнее
 Россия опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА
Во главе рейтинга продолжает находиться национальная команда ГерманииПодробнее
"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ
Месси забил 100-й мяч в турнире, а его команда вышла в четвертьфинал в 11-й раз подрядПодробнее
 В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018
Так в федерации прокомментировали отказ официальных лиц Великобритании приехать чемпионат в РоссиюПодробнее
 На Украине подписан приказ о запрете спортсменам страны выступать в РФНа Украине подписан приказ о запрете спортсменам страны выступать в РФ
Об этом сообщил министр молодежи и спорта страны Игорь ЖдановПодробнее
 Россиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринтеРоссиянка Миленина завоевала золото Паралимпиады в лыжном спринте
Она стала шестикратной паралимпийской чемпионкойПодробнее
 Российский горнолыжник Бугаев выиграл золото ПаралимпиадыРоссийский горнолыжник Бугаев выиграл золото Паралимпиады
Он стал лучшим в комбинации в классе "стоя"Подробнее
 Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018
Ее соотечественница Миленина и украинка Ляшенко в третий же раз стали серебряным и бронзовым призерами; спортсменки выступают в классе "стоя"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША расширили санкционный список в отношении РФВ РоссииДмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"МоскваМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistВ миреГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

В Минобороны РФ назвали хамскими выражения главы военного ведомства Великобритании

Гэвин Уильямсон ранее заявил в контексте "дела Скрипаля", что "России следует отойти в сторону и заткнуться" Подробнее

Спецслужбы США предупредили энергокомпании о "киберугрозе со стороны России"

"Локомотив" уступил "Атлетико" и выбыл из еврокубков

"Локомотив" уступил "Атлетико" и выбыл из еврокубковНа этот раз москвичи пропустили от мадридского соперника пять голов Подробнее

В Госдуме сочли возможным владение Лондоном технологией производства "Новичка"

Что произошло за день: четверг, 15 марта

Новые санкции США, золотые слитки на ВПП в Якутске, "Партия перемен" Ксении Собчак Подробнее

"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн

"Зенит" - "Лейпциг". ОнлайнПетербургский клуб проиграл немецкому в первом матче 1/8 финала, но на своем поле в ответной встрече имеет все шансы отыграться Подробнее

Фотохроника 15 марта

Фотохроника 15 марта6 фото

Саммит ШОС в 2020 году пройдет в Челябинске

Проверки в Дагестане выявили нарушения со стороны более чем ста руководителей

"Леди Берд": Птица высокого полета

"Леди Берд": Птица высокого полетаВ российский прокат вышел режиссерский дебют Греты Гервиг Подробнее

Премьер Эстонии отменил майскую поездку в Россию

Апелляционный суд подтвердил законность отзыва лицензии у банка "Югра"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru