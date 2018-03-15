"Зенит" - "Лейпциг". Онлайн

Месси забил 100-й мяч в турнире, а его команда вышла в четвертьфинал в 11-й раз подряд Подробнее

"Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Так в федерации прокомментировали отказ официальных лиц Великобритании приехать чемпионат в Россию Подробнее

В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018

Об этом сообщил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов Подробнее

На Украине подписан приказ о запрете спортсменам страны выступать в РФ

Он стал лучшим в комбинации в классе "стоя" Подробнее

13 марта 07:31

Российская биатлонистка Румянцева в третий раз выиграла золото Паралимпиады-2018