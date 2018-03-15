"Лион" - ЦСКА. Онлайн

Во Франции проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между местным "Лионом" и клубом из Москвы
Наблюдение очевидца
Судя по первым 10 минутам, игра Лион - ЦСКА самая веселая. Тыгыдын-тыгыдын #ЛионЦСКА— Onokhov Andrey (@Onokhov) 15 марта 2018 г.
Кирилл Набабкин нечаянно срубил Фернандо Марсала с болезненными последствиями для последнего. Желтая карточка россиянину!
ЦСКА старается чаще играть на половине поля соперника. Задумка оправдана: армейцам обязательно нужно забивать
Выстроил стенку "Лион", а обязанности по выполнению штрафного взял на себя Бибрас Натхо. К сожалению, он пробил не только выше стенки, но и выше ворот тоже
Головин упал у угла штрафной "Лиона", судья зафиксировал фол. Это, конечно, не пенальти, но тоже перспективно!
Надеемся и на это
Чувствую, хорошее предзнаменование 😁 #лионЦСКА pic.twitter.com/fjv2Gh1TyU— Sergey Pavlov (@PSVinter) 15 марта 2018 г.
Депай же и подал. ЦСКА отбился и провел контратаку: защита "Лиона" с ней справилась!
Мемфис Депай бьет из пределов штрафной! Угловой у ворот ЦСКА!
Еще два российских клуба покинули еврокубки. Вслед за "Локомотивом" это сделал "Зенит".
Футболисты с мячом (только что были), они в сине-красной форме. "Лион" - в белом!
Матч начался, с чем вас и поздравляем!
А это футболисты "Лиона" выходят на поле своего стадиона
C'est parti pour l'échauffement 🔥🔥🔥 #OLCSKA pic.twitter.com/scEgtDNzDf— Olympique Lyonnais (@OL) 15 марта 2018 г.
Аримейцы на стадионе
Армейцы приехали на @GroupamaStadium #ЛионЦСКА pic.twitter.com/PCz2Zw68ou— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 марта 2018 г.
А "Лион" будет начинать эту игру в таком сочетании спортсменов:
#OLCSKA, la compo lyonnaise 🔴🔵 pic.twitter.com/A5CYMSEIoi— Olympique Lyonnais (@OL) 15 марта 2018 г.
Стартовый состав ЦСКА!
Наш состав на #ЛионЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 марта 2018 г.
Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, @BibarsNatcho, Дзагоев, Головин, @wernbloom, @Ahmedmusa718
Запасные: Помазун, Миланов, @11vittinho, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко pic.twitter.com/twCypkDIry
Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона"
Игра пройдет во Франции, начнется сегодня в 23:05 по московскому времени и завершится, видимо, уже завтра.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между французским "Лионом" и московским ЦСКА!