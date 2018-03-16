Россиянка Лысова выиграла Паралимпиаду в биатлонном забеге среди слабовидящих

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Михалина Лысова завоевала золото зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, став лучшей в забеге биатлонисток (12,5 км) среди спортсменок с нарушением зрения.

Время спортсменки – 37 минут 42,6 секунды. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла украинка Оксана Шишкова (40 минут 31,1 секунды, один промах), третье еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая (42 минуты 51,2 секунды, три промаха).

Таким образом, Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету две награды высшего достоинства в лыжных гонках и четыре (включая две в Пхенчхане) – в биатлоне.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.