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Спорт

Два золота и одно серебро выиграли российские паралимпийцы в пятницу

Команда России по-прежнему занимает второе место в медальном зачете

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане российские спортсмены стали обладателями трех медалей – двух золотых и одной серебряной.

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Анна Миленина и Екатерина Румянцева завоевали золото и серебро соответственно в гонке биатлонисток (12,5 км) в классе "стоя". Михалина Лысова выиграла награду высшего достоинства в биатлоне (12,5 км) среди спортсменок с нарушением зрения.

Теперь в активе паралимпийской команды России по восемь золотых и серебряных медалей и четыре бронзовые. С этими показателями она занимает второе место в медальном зачете.

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Возглавляет по-прежнему сборная США (11, 12, 7), на третьем месте идет Германия (6, 7, 2).

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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