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Спорт

Украинские спортсмены не выступят на Универсиаде в Красноярске

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Атлеты из Украины не будут принимать участия в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, сообщил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.

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"На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом (мира-2019 – ИФ) по боксу в Сочи будем решать", - приводит слова Жданова украинское издание "Левый берег".

"Я знаю и докладывал руководству страны про то, что есть такие проблемы - лицензии на (Олимпиаду – ИФ) Токио-2020. Я все это знаю. Будем думать, решать, договариваться с международными федерациями. Есть какие-то компромиссные механизмы, хотелось бы, чтобы международное спортивное сообщество нас услышало", - отметил министр.

Он также добавил добавил, что профильное министерство не будет финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России.

"Я не буду подписывать приказы про их участие. Эти соревнования не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными. Но если они поедут, то будем разбираться. Если они и поедут, то не за государственные средства. И это не будут члены национальной сборной", - подчеркнул он.

Ранее Жданов подписал приказ о запрете участия украинцев в соревнованиях, проводимых на территории России.

Теги: Украина, Россия, спорт
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