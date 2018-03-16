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ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

Жеребьевка данной стадии турнира прошла в Ньоне

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
Игроки ЦСКА
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Английский ФК "Арсенал" стал соперником московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка турнира данной стадии турнира прошла в швейцарском Ньоне в пятницу.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Для ЦСКА первый матч будет выездным, ответный – домашним.

ЦСКА как серебряный призер чемпионата России стартовал в нынешнем сезоне еврокубков с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, после чего пробился на групповую стадию. В своей группе клуб финишировал третьим, что дало ему право продолжить участие в еврокубках в 1/16 финала ЛЕ. Здесь он по сумме двух встреч победил сербскую "Црвену Звезду", а в 1/8 финала – французскую команду "Лион".

ЦСКА – единственный оставшийся представитель России в еврокубках. Накануне, после матчей 1/8 финала Лигу Европы покинули московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", на предыдущей стадии завершил свое выступление столичный "Спартак". А ФК "Краснодар" не смог преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы, лишившись возможности выступить на групповом этапе.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК ЦСКА
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