Футболист Сергей Еременко отказался выступать за финскую сборную ради российской

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболист Сергей Еременко, который выступал за юношескую сборную Финляндии по футболу (для игроков не старше 19 лет), в дальнейшем не будет представлять эту страну, сообщает Футбольная ассоциация Финляндии.

Полузащитник, который в настоящее время на правах аренды выступает за московский "Спартак", намерен играть за сборную России. Соответствующее обращение уже направлено в ФИФА.

Сергей Еременко родился в Ростове-на-Дону. В детстве вместе с отцом, также известным футболистом Алексеем Еременко-старшим, и братьями Романом Еременко и Алексеем Еременко-младшим переехал в Финляндию. Его старшие братья представляли именно эту страну.