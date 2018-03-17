Травма поставила под угрозу участие игрока "Зенита" Кокорина в чемпионате мира

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин перенес операцию после тяжелой травмы и сможет вернуться в строй не ранее чем 4-5 месяцев, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Накануне футболист был успешно прооперирован в Риме.

"Нападающий сине-бело-голубых перенес операцию после травмы крестообразных связок, полученной в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против "РБ Лейпциг". Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого - вернется в "Газпром" - тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Зенит" пожелал спортсмену мужества и скорейшего возвращения в игру.

Кокорин входит в состав сборной России и рассматривался в качестве кандидата на участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России нынешним летом.