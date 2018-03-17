Россиянка Румянцева завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке в классе "стоя"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Румянцева стала серебряным призером зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане, став второй в лыжной гонке (7,5 км) в классе "стоя".

Ее время – 22 минуты 13,8 секунды.

Первое место заняла представительница Канады Натали Вильке (22 минуты 12,2 секунды), третье – ее соотечественница Эмили Янг (22 минуты 13,9 секунды).

С учетом лыжных и биатлонных дисциплин, для Румянцевой это пятая медаль Паралимпиады-2018. Теперь на ее счету три золотые и две серебряные медали.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.