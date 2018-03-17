Спорт

Россиянка Лысова завоевала серебро Паралимпиады в лыжной гонке среди слабовидящих

В ее карьере теперь 17 паралимпийских медалей, включая шесть золотых; в Пхенчхане она выиграла шесть наград, включая две золотые

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Михалина Лысова стала обладательницей серебряной медали зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане, став второй в лыжной гонке (7,5 км) среди спортсменок с нарушением зрения.

Ее время – 22 минуты 55,6 секунды.

Награду высшего достоинства завоевала представительница Белоруссии Светлана Саханенко (22 минуты 19,3 секунды). Третье место заняла австрийка Карина Эдлингер (23 минуты 22,9 секунды).

Для Лысовой, выступающей в лыжных гонках и биатлоне, это шестая медали Паралимпиады-2018. На ее счету две золотые, три серебряные и две бронзовые медали Игр в Пхенчхане. В общей сложности она завоевала 17 медалей Паралимпиад, из них шесть – золотых.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Теги: Паралимпиада-2018, Южная Корея
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